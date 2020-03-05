Древние Монгольские империи имели более изощрённую еду, чем считалось ранее - исследование

CentralAsia (MNG) - Новое исследование утверждает, что древние Монгольские империи могли быть более изощренными в еде, чем считалось ранее.

Документ, представленный в журнале Scientific Reports, свидетельствует о том, что их рационы в значительной степени основывались на просе, типе травы с небольшим количеством семян, что указывает на более сложную экономику, которая отчасти развивалась, потому что они были в состоянии поддерживать надежные излишки продуктов питания. Иными словами анализ скелета намекает на потребление проса в Монголии.

Автор исследования Шеван Уилкин из Института Макса Планка в Германии и его команда проанализировали фрагментированные зубы и кости ребер 137 ранее раскопанных особей, которые жили с 4500 г. до н.э. до 1300 г. н.э., чтобы лучше понять, как их диета развивалась с течением времени.

Согласно результатам исследования, продукты животного происхождения, по-видимому, в основном входили в меню большинства людей, с очень небольшим количеством растительной пищи до бронзового века.

Тем не менее, ученые нашли убедительные доказательства более разнообразных диет, которые включали значительное потребление проса или продуктов на основе проса во время подъема монгольских империй Хунну и Монголии.

«Вместо того, чтобы резко отличаться от других империй по всему миру, - объяснил Уилкин в Cosmost, - это говорит о том, что избыток зерна также важен для Монгольских империй, которые стремятся поддержать расширение территорий и населения».

Согласно отчету Cosmos Magazine, международная группа исследователей изучила соотношение стабильных изотопов азота и углерода в образцах коллагена и зубной эмали, полученных из останков около 130 человек, которые были похоронены в Монголии между 4500 до н.э. и 1300 г. н.э. Анализ показывает, что во время бронзового века монгольская диета была основана на молоке и мясе и дополнена местными растениями. Примерно с третьего века до нашей эры до конца первого века нашей эры, во времена монгольской империи Хунну, некоторые люди продолжали есть диету бронзового века, в то время как люди, живущие в политических центрах, стали есть больше продуктов на основе проса.

Потребление зерна и, следовательно, практика ведения сельского хозяйства, по-видимому, продолжали увеличиваться в период Монгольской империи ханов.