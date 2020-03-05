Сообщника Мухтара Аблязова экстрадировали из ОАЭ в Казахстан. Он пользовался поддельным паспортом гражданина Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - 4 марта в Казахстан из ОАЭ был экстрадирован бывший управляющий директор АО «БТА Банк» Рустам Ибрагимов.
Ибрагимов разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму $250 млн, совершенное совместно с членами организованной преступной группы Мухтара Аблязова. С целью уклонения от уголовной ответственности он скрывался на территории ОАЭ, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызстана, сообщает пресс-центр генпрокуратуры Казахстана.
- Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с арабскими и кыргызскими коллегами, и при содействии Посольства Казахстана в ОАЭ, упомянутый паспорт признан нелегитимным, фигурант задержан и впоследствии выдан Казахстану, - говорится в официальном сообщении.
В настоящее время Ибрагимов водворен в следственный изолятор Алматы.
В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алматы по уголовным делам признал Аблязова виновным и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.