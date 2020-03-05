Как USAID реализует свои проекты в Монголии?

CentralAsia (KZ) - Через НПО «Development Solutions NGO - Хөгжлийн Шийдэл ТББ» Агентство США по международному развитию (USAID) реализует свои проекты, направленные на улучшение доступа малого и среднего предпринимательства (МСП) к кредитам в Монголии.

Например, в партнерстве с НПО «Development Solutions-Хөгжлийн Шийдэл» USAID реализовал проект REACH в Улан-Баторе и в аймаках Баян-Өлгий, Дорнод и Дундговь в 2016-2018 гг.

Следующий проект «Деловое совершенство для устойчивости и прозрачности» (Business Excellence for Sustainability and TransparnecyBEST) будет реализован в Улан-Баторе и 12 аймаках в течение пяти лет. В рамках этого проекта «Төрийн Банк» в марте подписал меморандум о сотрудничестве с НПО «Development Solutions-Хөгжлийн Шийдэл».

Будучи профинансированным USAID, проект BEST направлен на содействие росту и диверсификации экономики Монголии путем увеличения кредитования МСП и улучшения экономического управления и подотчетности.

Проект будет реализован через пять целей:

1) Расширение доступа МСП к финансам;

2) Улучшение корпоративного управления среди МСП;

3) Улучшить потенциал в монгольских учреждениях;

4) поддерживать аналитическую программу для стратегического обучения;

5) Предоставлять небольшие гранты для охвата малообеспеченных, но в то же время высококвалифицированных малых предприятий.