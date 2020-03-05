5 марта: за пределами Китая коронавирус охватил свыше 12 тыс. человек в 76 странах

CentralAsia (CA) - Общее число зараженных новым коронавирусом вне Китая к утру 5 марта достигло 12 668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов за сутки составило 48, зараженных прибавилось на 2103 человека, говорится в ежедневном докладе ВОЗ.

Всего за пределами КНР зафиксировано 12 668 заражений вирусом Covid-19 и 214 смертей.

В самом Китае общее число жертв превысило 3 тыс. человек, зараженных - 80 422.

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Второй после Китая страной по количеству заболевших является Южная Корея - 5 766, летальных исходов 35. Страна подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

Италия: число жертв выросло до 107. В стране коронавирусом заражены 3 089 человек.

Иран: число жертв достигло 92 человек. Общее число инфицированных в стране составило 2 922. Глава МИД Ирана сообщает, что страна нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.

Число заразившихся новым типом коронавируса в Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) достигло 1001 человек, скончавшихся 12.

Коронавирус за сутки впервые зарегистрирован в таких странах как: Аргентина, Чили, Польша и Украина.

Калифорния ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула. На данный момент проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.

В самой Турции случаев заражения коронавирусом официально не сообщалось.

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Багдаде, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ирака.