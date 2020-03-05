В Монголии продовольственная пшеница и все виды риса будут временно освобождены от налога

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаан сообщает, что на очередном заседании, состоявшемся 4 марта, Кабмин решил представить в парламент законопроект об освобождении от таможенных пошлин и налоги на добавленную стоимость пшеницы, семян пшеницы, всех видов риса, сахара и растительного масла.

"Наша страна в некоторой степени ограничила свой импорт и экспорт в период распространения нового коронавируса по всему миру. Другими словами, мы сталкиваемся с необходимостью обеспечить спрос на продовольствие за счет собственных ресурсов и резервов. Поэтому правительство концентрирует свое внимание на постоянных поставках основных продуктов питания людям и избежании резкого повышения цен. Для мяса и муки принято решено увеличить объемы производства внутри страны. В то время как вышеупомянутые продукты питания будут освобождены от таможенных пошлин и налогов на добавленную стоимость с 1 марта по 30 июня в целях расширения доступа и поставок продуктов, которые в основном импортируются на 100 процентов", - отметил министр.

Импортерам продовольствия разрешается не платить налоги до принятия законопроекта на весенней сессии парламента. Другими словами, налоги до периода принятия и вступления в силу закона также будут освобождены.

"Население Монголии потребляет 225 тысяч тонн муки в год. Для его производства требуется 300 тысяч тонн пшеницы. 247 тысяч тонн пшеницы было поставлено на мукомольные заводы с урожая 2019 года. Поэтому нам нужно импортировать 60 тысяч тонн пшеницы", - отметил министр.

Кроме того, некоторые граждане накапливают продукты питания в определенном количестве из-за объявления о повышенной чрезвычайной ситуации готовности к предотвращению инфекции COVID-19, и было сочтено, что это может вызвать дефицит.