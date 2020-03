Чиновники практикуют здороваться ногами вместо рукопожатий на фоне распространения коронавируса (видео)

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо показал главе министерства энергетики России Александру Новаку и членам делегации новый способ приветствия ногами, заменяющий традиционное рукопожатие на фоне распространения коронавируса. Такое видео ОПЕК опубликовала в Twitter 4 марта.

Позже в Twitter разместили фотографии с рукопожатиями.

In preparation for the 18th #JMMC meeting, #HEBarkindo received HE Alexander Novak, Minister of Energy of the Russian federation and HE Timipre Sylva, Minister of state Petroleum resources of Nigeria at the Secretariat. pic.twitter.com/OIPJQ2s8wP — OPEC (@OPECSecretariat) March 4, 2020