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  5 марта 2020
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Центробанк Монголии увеличил покупку золота с начала года

CentralAsia (MNG) -  В первые два месяца 2020 года Центральный банк Монголии (МонголБанк), купил 4,3 тонны золота у юридических и физических лиц, из которых в феврале – 952 кг; что на 856 кг больше, чем в том же месяце в 2019 году.

Средняя цена 1 грамма золота в прошлом месяце составляла 140 292,94 тугриков.

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В феврале 2020 года отделение МонголБанк в аймаке Дархан-Уул приобрело 16 кг золота, объем купленного золота отделением в аймаке Баянхонгор составил 18 кг.

Запас золота Монголии в среднем составлял 4,04 тонны с 2000 по 2019 год, достигнув исторического максимума в 20,08 тонны в третьем квартале 2019 года.

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