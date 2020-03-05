Майкл Блумберг вышел из президентской гонки США в пользу Джо Байдена
- Азия и мир, политика
- 11:07, 05 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Миллиардер Майкл Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США. В своём заявлении Блумберг отмечает, что принял решение выйти из гонки с одной целью - способствовать поражению президента Дональда Трампа на выборах в ноябре Лучшим для этого кандидатом он назвал бывшего вице-президента Джо Байдена.
4 марта в США подвели итоги «супервторника» — первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд, которые проходят в 14 штатах.
Основная борьба развернулась между Берни Сандерсом (сенатор от штата Вермонт), Джо Байденом (вице-президент), Элизабет Уоррен (сенатор США от Массачусетса) и Майклом Блумбергом.
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг одержал победу по итогам кокусов только в Американском Самоа.
Свой выход из президентской гонки Майкл Блумберг объяснил стремлением обеспечить демократам победу над Трампом. Лучшим для этого кандидатом миллиардер назвал бывшего вице-президента Джо Байдена
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/03/2020/5e5fc5ef9a7947ca4cb3a012
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/03/2020/5e5fc5ef9a7947ca4cb3a012