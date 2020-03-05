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  5 марта 2020
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Майкл Блумберг вышел из президентской гонки США в пользу Джо Байдена
Предыстория: «Супервторник» в США: прорыв Джо Байдена в 8 штатах, но Калифорния у Берни Сандерса

CentralAsia (CA) -  Миллиардер Майкл Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США. В своём заявлении Блумберг отмечает, что принял решение выйти из гонки с одной целью - способствовать поражению президента Дональда Трампа на выборах в ноябре Лучшим для этого кандидатом он назвал бывшего вице-президента Джо Байдена.

4 марта в США подвели итоги «супервторника» — первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд, которые проходят в 14 штатах.

Основная борьба развернулась между Берни Сандерсом (сенатор от штата Вермонт), Джо Байденом (вице-президент), Элизабет Уоррен (сенатор США от Массачусетса) и Майклом Блумбергом.
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг одержал победу по итогам кокусов только в Американском Самоа.

Свой выход из президентской гонки Майкл Блумберг объяснил стремлением обеспечить демократам победу над Трампом. Лучшим для этого кандидатом миллиардер назвал бывшего вице-президента Джо Байдена

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/03/2020/5e5fc5ef9a7947ca4cb3a012
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