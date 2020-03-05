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  5 марта 2020
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КНБ Казахстана пресек канал поставки оружия и боеприпасов из России

CentralAsia (KZ) -  В Акмолинской области Комитетом национальной безопасности Казахстана пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщает пресс-служба ведомства.

27 февраля т.г. в ходе проведения спецоперации с привлечением сил и средств Службы специального назначения «А» КНБ РК и спецподразделения «Арлан» Департамента полиции участники транснациональной преступной группы были задержаны.

органами национальной безопасности у организаторов контрабанды оружия изъяты 11 пистолетов «Макарова» и более 1300 патронов к ним.

Проводится досудебное расследование. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

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