В Монголии фермеры протестуют против импорта пшеницы из России

CentralAsia (MNG) - 4 марта монгольские фермеры провели демонстрацию у здания Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности в знак протеста против решения правительства импортировать 160 тысяч тонн пшеницы из России, передают местные СМИ.

Ранее министерство объявило, что Монголия может полностью удовлетворить внутренний спрос на муку после сбора в общей сложности 420 тысяч тонн пшеницы.

По словам С.Бадрала, фермера из аймака Сэлэнгэ, где выращивается большая часть зерновых культур в Монголии, тонна пшеницы стоит сегодня в России 15 000 рублей ($229). Ожидается, что Монголия импортирует тонну пшеницы на 700–800 тыс.тугриков ($253–289) из России. Прошлой осенью монгольские фермеры продали тонну пшеницы за 500 000 тугриков ($181).

Свои требования фермеры направили министру данной отрасли Ч.Улаану.

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Монголии необходимо в общей сложности 302 тыс.тонн пшеницы, чтобы полностью удовлетворить внутренний спрос на муку.

Осенью 2019 года Монголия собрала 407,6 тысячи тонн пшеницы; 247,4 тыс.тонн было использовано для производства муки, 10 тыс.тонн для пивоварения, 35 тыс.тонн для корма для животных и 42 тыс.тонн для запаса урожая.