В Узбекистане запустили электричку «Андижан — Коканд»

CentralAsia (UZ) - Состоялась церемония запуска междугороднего рейса в самом густонаселённом регионе Узбекистана - Ферганской долине, по маршруту “Андижан – Коканд – Андижан”. На рейсы поставлены обновлённые электрички, сообщила пресс-служба железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари".



В Ферганской долине с населением порядка 10 миллионов человек существует большая потребность в организации для пассажиров удобной, во всех смыслах, междугородной транспортной системы.

Отныне, по маршруту “Коканд – Андижан – Коканд” ежедневно курсируют два электропоезда. Для жителей Андижанской и Ферганской областей этот вид транспорта и данное направление создаёт существенные удобства, в том числе, в качестве безопасного и доступного по цене проезда. Например, от Коканда до Алтыарыка – 3000 сум ($0,3), от Кувы и Маргилана – 5000 сум ($0,5), от Коканда до Андижана – 7000 сум ($0,7). На пути следования электричка делает остановку на 9-ти вокзалах.

Общая протяженность пути между этими городами составляет 136 километров. Общее время в пути занимает 2 часа 45 минут.