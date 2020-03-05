Диалог судей Центральной Азии пройдет в Самарканде

CentralAsia (UZ) - В Самарканде на одной площадке соберутся специалисты из порядка 40 стран на II Диалог судей Центральной Азии, чтобы обсудить свободу слова и СМИ и насколько эти понятия сопоставимы с противостоянием терроризму и экстремизму.

Подобная встреча прошла в 2018 году в Бишкеке. Тогда перед участниками международного форума стоял вопрос о том, как защитить свободу выражения мнений в контексте противодействия насильственному экстремизму. Участниками той встречи стали судьи высших и апелляционных судов из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Тема масштабного мероприятия этого года: «Защита свободы выражения и свобода СМИ в контексте противодействия незаконному контенту: правовые возможности в Центральной Азии».

Участники диалога-2020, среди которых юристы, правоведы, судьи из региона ОБСЕ и стран ЦА, обсудят мировые тенденции в сфере свободы слова, вопросы, связанные с недопущением ограничений и беспрепятственной работой СМИ.

В первый день пройдут три основные сессии: по вопросам безопасности, общественных интересов и свободы выражения; о правовых мерах, касающихся подстрекательства к межэтнической и религиозной вражде в Центральной Азии; о положениях, касающихся диффамации и клеветы в Центральной Азии и на пространстве ОБСЕ.

Во второй день диалога состоится презентация прецедентных решений в регионе Центральной Азии. В ее рамках обсудят судебные дела, связанные с клеветой и оскорблением в интернет-СМИ и социальных сетях, а также представят рекомендации и подведут итоги.

Мероприятие проводится в сотрудничестве представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром, Агентством информации и массовых коммуникаций и Общественным фондом поддержки и развития национальных масс-медиа.