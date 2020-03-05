The Telegraph внес Узбекистан в список 16 туристических стран без коронавируса

CentralAsia (UZ) - Британская газета The Telegraph составила список из 16 стран без коронавируса, которые стоит посетить туристам. В список вошел и Узбекистан.

Как охарактеризовала республику автор Telegraph Travel Сара Уилер, «это страна размером с Испанию, которая излучает блеск и невероятную красоту. В современном Узбекистане находятся три великих города Великого шелкового пути (Бухара, Хива и Самарканд), а также горный хребет Тянь-Шаня».

Вместе с Узбекистаном, в список туристических стран без коронавируса попали Аргентина, Намибия, Куба, Турция, Монголия, Мадагаскар, Перу, Мальдивы, Мальта, Лаос, Ботсвана, Южная Африка, Чили, Польша, Колумбия, Венгрия, Боливия и Танзания.

The Telegraph подчеркивает, что в этих государствах не зафиксировано заражения коронавирусом, и при этом там есть, на что посмотреть.