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  5 марта 2020
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Монголия во второй раз примет участие в параде Победы 9 мая в Москве

CentralAsia (MNG) -  Монголия во второй раз примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. Впервые монгольские солдаты прошагали по Красной площади в 2015 году.

В 2015 году для Парада Победы на Красной площади в Москве Монголия отобрала 75 солдатов. Проводился отбор из 200 лучших бойцов 29 объединений и 23 пограничных частей. Каждый должен был соответствовать требованиям: рост от 180 до 185 см, правильное физическое развитие и высокий боевой дух. В этом году также будет проходить отбор.

В параде Победы 9 мая 2020 года на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне примут участие 80 солдат Вооруженных сил Монголии.

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