Монголия во второй раз примет участие в параде Победы 9 мая в Москве

CentralAsia (MNG) - Монголия во второй раз примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. Впервые монгольские солдаты прошагали по Красной площади в 2015 году.

В 2015 году для Парада Победы на Красной площади в Москве Монголия отобрала 75 солдатов. Проводился отбор из 200 лучших бойцов 29 объединений и 23 пограничных частей. Каждый должен был соответствовать требованиям: рост от 180 до 185 см, правильное физическое развитие и высокий боевой дух. В этом году также будет проходить отбор.



В параде Победы 9 мая 2020 года на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне примут участие 80 солдат Вооруженных сил Монголии.