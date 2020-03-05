Рост на 20,6 %. По каким видам экономической деятельности есть предприятия в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) - По мере развития общества, а также роста производительных сил происходит определенное развитие сферы услуг. Наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост технической оснащенности труда, внедрение более совершенных технологий.

По состоянию на 1 февраля 2020 года в Узбекистане количество действующих предприятий и организаций, функционирующих в сфере услуг, достигло 267,1 тыс. ед. (в 2019 году их число составляло 221,5тыс.), или 65,9 % от их общего количества. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, их рост увеличился на 20,6 %.

По видам экономической деятельности их можно подразделить, по данным Государственного Комитета по статистике РУз, на:

- Торговля - 39,1% (34,9% в 2019 году);

- Услуги по проживанию оказывают 9,8% организаций (9,3% в 2019 году);

- Перевозками и хранением занимается 5,9% (6,1% в 2019 году);

- Информация и связь - 3%(3,2% в 2019 году);

- Здравоохранение и оказание социальных услуг – 3%(3,1% в 2019 году);

- другие виды 39,2%(43,4% в 2019 году).

Так объём оказанных розничных услуг за январь 2020 года достиг $ 1 712 894,7 млн, номинальный объем которого вырос на $ 297 021 тыс.(в процентах рост 116%).