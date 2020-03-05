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  5 марта 2020
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В Ашхабаде в большинстве банкоматов нет денег - СМИ

CentralAsia (TM) -  В большинстве Ашхабадских банкоматов снова нет денег. Как сообщает корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде, отсутствие денег в банкоматах продолжается с начала нынешнего месяца, некоторые устройства просто неисправны.

"В воскресенье 1 марта жители Ашхабада снова столкнулись с не новой проблемой. Массово не работали банкоматы, а работающие не имели денег", - сообщает корреспондент Азатлыка.

По его словам, в настоящее время проблема отсутствия денег в банкоматах наблюдается по всему городу, в том числе денег нет в аппаратах, установленных в торговых центрах "15 лет Независимости", "Ашхабад", на Текинском рынке.

"2 марта банкоматы частично заработали, но денег в них не было. Многие пенсионеры не смогли получить свои деньги и 3 марта. 4 марта в банкоматах на улице Аба Аннаева появилось немного денег, но в банкоматах, расположенных на улицах 10 лет Благополучия и Нурмухамеда Андалыпа до сих пор денег нет", - сообщил 4 марта корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

В эти условиях многие жители Ашхабада лишились возможности обналичить свои зарплаты, пенсии, пособия и стипендии.

Население Туркменистана на протяжении двух лет систематически сталкивается с проблемой отсутствия денег в банкоматах. В начале каждого месяца очереди увеличиваются, в связи с начислением зарплат, пенсий и пособий.

Как отмечает корреспондент Азатлыка, наряду с отсутствием денег в банкоматах, в этот раз многие пенсионеры обнаружили задержку начислений.

"2 марта банкоматы частично заработали, но многие пенсионеры обнаружили, что деньги на карточки не были перечислены", - сообщает корреспондент Азатлыка.

С проблемой отсутствия денег сталкиваются жители и других регионов. Население вынуждено стоять в многочасовых очередях, чтобы обналичить зарплату, пенсию и пособия, перечисляемые государством на пластиковые карты. Денег хватает не всем, наличные в банкоматах заканчиваются быстро.

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