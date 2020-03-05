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  5 марта 2020
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Freedom House внесла Узбекистан в список «несвободных стран»

CentralAsia (UZ) -  Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге"Свобода в мире-2020" отнесла Узбекистан к числу несвободных стран.

В докладе, опубликованном 4 марта, уровень свободы в Узбекистане оценен в 10 баллов из 100.

В документе отмечается, что в Узбекистане соблюдаются лишь 2 из 40 политических прав и 8 из 60 гражданских свобод.

"В то время как текущие реформы при новом президенте Шавкате Мирзиёеве привели к улучшению некоторых вопросов, в Узбекистан остается авторитарный режим. Никакие подлинные оппозиционные партии не действуют легально. Законодательная власть и судебная власть фактически служат инструментами исполнительной власти, которая инициирует реформы по указу, а средства массовой информации остаются под жестким контролем государства. Сообщения о пытках и других видах жестокого обращения остаются распространенными, хотя широко распространенные случаи злоупотреблений привели к увольнению и судебному преследованию некоторых должностных лиц. Несмотря на некоторые громкие заявления, правительство все еще удерживает многочисленных заключенных по политическим или религиозным мотивам", - говорится в резюме к отчёту.

Freedom House проанализировал уровень свободы в 195 странах. 83 из них были оценены как свободные, 63 – частично свободные, а 49 признаны несвободными. Отмечается, что число свободных стран за последнее десятилетие снизилось.

В прошлом году Узбекистан наряду с Таджикистаном и Туркменистаном вошли в число государств с наихудшим в мире положением с политическими правами и гражданскими свободами за то, что блокировали независимые новостные сайты и социальные сети.

Власти Узбекистана пока не отреагировали на новый отчет Freedom House.

Самым худшими странами по соблюдению прав и гражданских свобод по итогам отчета стали Сирия (0 баллов), Эритрея (2 балла), Южный Судан (2 балла), Туркменистан (2 балла), Северная Корея (3 балла).

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