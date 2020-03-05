Freedom house внес Таджикистан в список «несвободных» стран по соблюдению прав и гражданских свобод

CentralAsia (TJ) - Международная неправительственная организация Freedom House в новом отчете "Свобода в мире — 2020: борьба за демократию в отсутствие лидеров" признала Таджикистан «несвободной» и включила в список 10 самых худших стран по соблюдению прав и гражданских свобод. По критерию «гражданских свобод» страна набрала 9 баллов, а в графе «политических свобод» указывается 0 (худший возможный показатель).

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200305/freedom-house-otnesla-tadzhikistan-k-chislu-nesvobodnih-stran По критерию «гражданских свобод» республика набрала 9 баллов, а в графе «политических свобод» указывается 0 (худший возможный показатель).

Ежегодный отчет "Свобода в мире — 2020: борьба за демократию в отсутствие лидеров" базирующейся в США организации опубликован 4 марта.

Кроме Таджикистана среди «несвободных» находятся 48 стран и территорий, в том числе Казахстан (23 балла), Россия (20 балл), Узбекистан (10 баллов) и Туркменистан (2 балла).

Лучший показатель среди стран Центральной Азии у Кыргызстана, который с 39 баллами расположился среди «частично свободных стран».

Лучший показатель среди стран Центральной Азии имеет Кыргызстан, который с 39 баллами расположился среди «частично свободных стран». Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200305/freedom-house-otnesla-tadzhikistan-k-chislu-nesvobodnih-stran

Кроме Таджикистана среди «несвободных» находятся 48 стран и территорий, в том числе Казахстан (23 балла), Россия (20 балл), Узбекистан (10 баллов) и Туркменистан (2 балла). Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200305/freedom-house-otnesla-tadzhikistan-k-chislu-nesvobodnih-stran

Freedom House проанализировал уровень свободы в 195 странах. 83 из них были оценены как свободные, 63 – частично свободные, а 49 признаны несвободными. Отмечается, что число свободных стран за последнее десятилетие снизилось. Таджикистана оказался среди 29 стран мира, где последние десять лет наблюдается катастрофическая ситуация с соблюдением прав и гражданских свобод. Согласно таблице, составленной авторами отчета, за последнее десятилетие Таджикистан опустился на 18 позиций и сегодня соседствует с такими странами как Мальдивы, Йемен, Азербайджан и Бангладеш.

Freedom House не комментирует ситуацию с правами и гражданскими свободами в Таджикистане. В прошлом году Таджикистан, а также Туркменистан и Узбекистан вошли в число государств с наихудшим в мире положением с политическими правами и гражданскими свободами наряду с Сирией, Южным Суданом, Эритреей, Северной Кореей, Суданом, Центральноафриканской Республикой и Ливией. Власти Таджикистана подверглись критике, а частности, за то, что блокировали новостные сайты и социальные сети.

«Авторитарный режим президента Эмомали Рахмона, который находится у власти с 1992 года, жестко ограничивает политические и гражданские свободы. В ходе продолжительной кампании была разгромлена политическая оппозиция, власти начали максимально контролировать всю религиозную деятельность в стране. Огромные богатства и власть сосредоточились в руках президента и его семьи», говорится в отчете.

Власти Таджикистана пока не отреагировали на новый отчет Freedom House.

Самым худшими странами по соблюдению прав и гражданских свобод по итогам отчета стали Сирия (0 баллов), Эритрея (2 балла), Южный Судан (2 балла), Туркменистан (2 балла), Северная Корея (3 балла).