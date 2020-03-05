В Таджикистане население в панике скупает все продукты на фоне слухов о коронавирусе - СМИ

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана заявили, что продовольственных запасов страны хватит на два года и жители не должны беспокоиться об этом.

Со вчерашнего дня таджикистанцы в панике скупают все продукты с прилавков магазинов и рынков после слухов о появлении первых заболевших коронавирусом в Таджикистане. Из-за этого цены на продовольственные товары моментально поднялись.

Шодихон Джамшед, заместитель министра здравоохранения Таджикистана, сказал 5 марта на брифинге, что Агентство по государственным материальным резервам имеет достаточные запасы продовольствия на два года вперед. По его словам, кроме того, импорт продовольствия осуществляется в прежнем режиме.

Мирхомуддин Камолзода, другой заместитель министра здравоохранения, добавил, что была создана межведомственная группа для стабилизации ситуации, которая наблюдалась в среду на рынках и в магазинах страны. «Уже проводятся разъяснительные работы среди населения, чтобы избежать паники», - подчеркнул он.

Министерство здравоохранения Таджикистана сообщает, что в стране не было зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. По данным министерства, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 1,5 тыс прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и Афганистана. В настоящее время 320 человек находятся в карантине, остальные отправлены по домам.