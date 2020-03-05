Минздрав Узбекистана рекомендовал узбекистанцам чаще мыть руки для защиты от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 5 марта абоненты сотовых компаний получили СМС от Минздрава. В нём министерство просит жителей чаще мыть руки с мылом, а также держать нос и рот закрытыми.

"Берегите себя и своих близких от коронавируса. Чаще мойте руки с мылом", – говорится в первом сообщении Минздрава Узбекистана.

"Берегите себя и своих близких от коронавируса. Прикрывайте рот и нос салфеткой или носовым платком", – отмечается во втором сообщении.

В Узбекистане, по официальным данным, случаев заражения коронавирусом пока не выявлено.

Напомним, что общее число зараженных новым коронавирусом вне Китая к утру 5 марта достигло 12 668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов за сутки составило 48, зараженных прибавилось на 2103 человека, говорится в ежедневном докладе ВОЗ.

Всего за пределами КНР зафиксировано 12 668 заражений вирусом Covid-19 и 214 смертей.

В самом Китае общее число жертв превысило 3 тыс. человек, зараженных - 80 422.



