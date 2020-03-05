Лучший показатель по степени свобод среди стран Центральной Азии у Кыргызстана, - Freedom house

CentralAsia (CA) - Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный рейтинг «свободных стран».

Среди стран Центральной Азии наилучший показатель у Кыргызстана, который с 39 баллами расположился среди «частично свободных стран». В этот список входит еще 62 страны.

В списке «несвободных» находятся 48 стран и территорий, в том числе Узбекистан (10 баллов), Казахстан (23 балла), Таджикистан (9 баллов) и Туркменистан (2 балла).

Среди стран СНГ, Россия набрала 20 баллов, Украина 62 (частично свободная), Азербайджан 10 (несвободная), Армения 53 (частично свободная), Беларусь 19 (несвободная), Грузия 61 (частично свободная), Молдавия 60 (частично свободная).

Монголия находится в списке свободных стран с 84 баллами.

Наилучший показатель у Финляндии, Норвегии и Швеции. Все они набрали 100 баллов и считаются полностью свободными странами.

Худшими странами по соблюдению прав и гражданских свобод по итогам отчета стали Сирия (0 баллов), Эритрея (2 балла), Южный Судан (2 балла), Туркменистан (2 балла), Северная Корея (3 балла).

Freedom House проанализировал уровень свободы в 195 странах. 83 из них были оценены как свободные, 63 – частично свободные, а 49 признаны несвободными. Отмечается, что число свободных стран за последнее десятилетие снизилось.