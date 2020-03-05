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  5 марта 2020
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В Индонезии зараженных коронавирусом разместят на необитаемом острове

CentralAsia (CA) -  В Индонезии власти планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

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Тьяджанто сообщил, что на острове Галанг, где в больнице разместят заболевших коронавирусом, сохранилось несколько зданий, которые в 1979-1996 годах использовались в качестве лагеря для беженцев из Вьетнама.

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Больница на острове будет использоваться как карантинный центр и сможет принять до 1 тыс. пациентов. Министр общественных работ и жилищного строительства заявил, что оборудовать такую больницу можно за месяц. Отмечается, что доступ к воде и электричеству на острове имеется.

О первых двух случаях инфицирования новым типом коронавируса в Индонезии стало известно 2 марта.

27 февраля на почти необитаемый остров Себару (недалеко от Джакарты) на карантине направили 188 индонезийцев-членов экипажа круизного лайнера World Dream. Лайнер был на карантине в Гонконге с начала февраля.

На острове Себару раньше располагался реабилитационный центр для людей с наркотической зависимостью. По заявлению властей, инфраструктура центра будет в распоряжении помещенных на карантин.

По словам главнокомандующего, остров Галанг был выбран в качестве места для больницы, так как там сохранились несколько зданий, использовавшихся в 1979–1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству. Кроме того, он расположен в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим.

Хади Тьяджанто сообщил, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр. Ожидается, что больница сможет принять до 1 тыс. пациентов. Министр общественных работ и жилищного строительства в свою очередь заявил, что оборудовать такую больницу можно за месяц.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e609ce89a794716bf415725
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