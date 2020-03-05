В Индонезии зараженных коронавирусом разместят на необитаемом острове

CentralAsia (CA) - В Индонезии власти планируют разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

Тьяджанто сообщил, что на острове Галанг, где в больнице разместят заболевших коронавирусом, сохранилось несколько зданий, которые в 1979-1996 годах использовались в качестве лагеря для беженцев из Вьетнама.

Больница на острове будет использоваться как карантинный центр и сможет принять до 1 тыс. пациентов. Министр общественных работ и жилищного строительства заявил, что оборудовать такую больницу можно за месяц. Отмечается, что доступ к воде и электричеству на острове имеется.

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О первых двух случаях инфицирования новым типом коронавируса в Индонезии стало известно 2 марта.

27 февраля на почти необитаемый остров Себару (недалеко от Джакарты) на карантине направили 188 индонезийцев-членов экипажа круизного лайнера World Dream. Лайнер был на карантине в Гонконге с начала февраля.

На острове Себару раньше располагался реабилитационный центр для людей с наркотической зависимостью. По заявлению властей, инфраструктура центра будет в распоряжении помещенных на карантин.

По словам главнокомандующего, остров Галанг был выбран в качестве места для больницы, так как там сохранились несколько зданий, использовавшихся в 1979–1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству. Кроме того, он расположен в 50 км от международного аэропорта Ханг Надим.



Хади Тьяджанто сообщил, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр. Ожидается, что больница сможет принять до 1 тыс. пациентов. Министр общественных работ и жилищного строительства в свою очередь заявил, что оборудовать такую больницу можно за месяц.



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