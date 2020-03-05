В Узбекистане заключенный в знак протеста совершил самоподжог - СМИ

CentralAsia (UZ) - В январе 2020 года в Кашкадарьинской области скончался заключенный Хожиакбар Ишанходжаев. Причина смерти – последствия самоподжога в колонии №2.

Как сообщили в Ассоциации «Права человека в Центральной Азии», на гибельный шаг его толкнула длительная травля со стороны заместителя начальника колонии Акмала Очилова, который занимался вымогательством и постоянно издевался, и унижал заключенного. Сначала Ишанходжаева пытались спасти в городской больнице города Карши, затем его доставили поездом в Ташкентскую больницу для заключенных – «Сангород», где он и скончался.

Правозащитники сообщили АССА, что 30 декабря 2019 года Хожиакбар находился в бараке, где выполнял обязанности так называемого «каптерщика», то есть ответственного за хозяйственную деятельность. Когда все остальные заключенные пошли на завтрак, он облился растворителем и поджег себя.

Накануне начальник вызвал Ишанходжаева к себе в кабинет и приказал отдать два телефонных аппарата, сданных заключенными на хранение перед рабочей сменой. За невыполнение приказа Очилов пригрозил поместить Ишанходжаева в специально отведенное место в бараке для осужденных по статье 120 («Мужеложство») и тех, кто подвергся сексуальному насилию, что и предопределило стремление заключенного к самосожжению.

28 мая 2015 года Х. Ишанходжаев был приговорен к 16 годам лишения свободы по статье 119 часть 4 («Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме») Уголовного кодекса Узбекистана. По словам заключенных колонии, где скончался Ишанходжаев, он был лишен свободы на основании ложного доноса бывшей сожительницы — в отместку за несостоявшиеся планы женитьбы.

«Я сам отбывал срок в этой зоне, — рассказал журналисту ACCA бывший политзаключенный Агзам Тургунов. – Никогда на каптерку не поставят человека, изнасиловавшего ребенка. Значит все знали, что он точно невиновен. Трудно представить, какие муки он испытывал в автозаке до Карши, а потом часов 10 до Ташкента. На такую тяжелую смерть заключенные решаются в безвыходном положении».

Правозащитники отмечают, что обычно расследования по случаям смерти заключенных почти всегда проводятся формально. Отсутствие условий для независимого мониторинга по соблюдению условий содержания заключенных и оперативных правовых механизмов защиты от пыток приводит к суицидам, а виновные в этом остаются безнаказанными. Президент AHRCA Надежда Атаева уверена, что необходимо как можно скорее провести расследование причин смерти Хажиакбара Ишанходжаева и виновных привлечь к ответственности.

Властные структуры совсем не заинтересованы в огласке смерти Ишанходжаева, особенно накануне 128 сессии Комитета ООН по правам человека. На ней будет рассматриваться отчет правительства Узбекистана о выполнении условий Международного пакта о гражданских и политических правах.