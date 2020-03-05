В Туркменистане объявили тендер на строительство 300-метрового монумента

CentralAsia (TM) - Министерство строительства и архитектуры объявило международный тендер по заказу мэрии Ашхабада на проектирование и строительство сооружения высотой в 300 метров. Соответствующее объявление размещено в газете «Нейтральный Туркменистан» от 5 марта.

Напомним, что президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил на заседании Кабмина 7 февраля в честь 30 годовщины независимости Туркменистана возвести «уникальный монумент».

Глава государства высказал пожелание, чтобы стелла высотой в 300 метров была возведена на самой высокой площадке Ашхабада. Строительство должно быть завершено к 30-летию независимости, которое отметят 27 сентября 2021 года.

В Ашхабаде уже существует монумент, построенный к десятилетию независимости в 2001 году, именуемый в народе «восьминожкой».