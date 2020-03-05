На закрытой из-за коронавируса туркмено-иранской границе застряли 800 турецких дальнобойщиков, - СМИ

CentralAsia (TM) - Около 800 турецких фур застряли в Иране на пограничном КПП Люфтабад-Артык из-за того, что Туркменистан перекрыл границу, опасаясь распространения на его территорию коронавируса COVID-19. По данным издания Daily Sabah, дальнобойщики оказались заперты на стоянке без воды, без возможности купить еду и без туалетов.

Напомним, что Туркменистан закрыл свои границы с Ираном для передвижения людей и грузов из-за роста числа количества заболевших и скончавшихся от коронавируса в Иране.

В граничащих с Ираном велятях создаются карантинные зоны для размещения зараженных коронавирусом. В Ахалском велаяте – это инфекционная больница в поселке Душак. МЧС также выделена территория в песках в 10 километрах от въезда в Ашхабад со стороны Дашогуза, где в настоящее время строительная техника разравнивает площадь, на которой при необходимости будут установлены палатки и ограждение. В городе Небитдаг Балканском велаяте под карантин выделят одну из больниц.

В Иране число жертв от коронавируса достигло 92 человека. Общее число инфицированных в стране составило 2 922. Глава МИД Ирана сообщает, что страна нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.