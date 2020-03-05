На закрытой из-за коронавируса туркмено-иранской границе застряли 800 турецких дальнобойщиков, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 16:33, 05 марта 2020
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CentralAsia (TM) - Около 800 турецких фур застряли в Иране на пограничном КПП Люфтабад-Артык из-за того, что Туркменистан перекрыл границу, опасаясь распространения на его территорию коронавируса COVID-19. По данным издания Daily Sabah, дальнобойщики оказались заперты на стоянке без воды, без возможности купить еду и без туалетов.
Напомним, что Туркменистан закрыл свои границы с Ираном для передвижения людей и грузов из-за роста числа количества заболевших и скончавшихся от коронавируса в Иране.
В граничащих с Ираном велятях создаются карантинные зоны для размещения зараженных коронавирусом. В Ахалском велаяте – это инфекционная больница в поселке Душак. МЧС также выделена территория в песках в 10 километрах от въезда в Ашхабад со стороны Дашогуза, где в настоящее время строительная техника разравнивает площадь, на которой при необходимости будут установлены палатки и ограждение. В городе Небитдаг Балканском велаяте под карантин выделят одну из больниц.