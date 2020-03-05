Посол Узбекистана в Сеуле призвал соотечественников в Корее сохранять спокойствие

CentralAsia (UZ) - Посол Узбекистана в Республике Корее Виталий Фен обратился к узбекистанцам, которые в настоящее время находятся там и призвал не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса в этой стране.

Заявление посла опубликовано на официальной странице посольства.

"Я знаю, что наши соотечественники обеспокоены распространением коронавируса, который вызывает сегодня определенные проблемы в Корее. Правительство Республики Корея, по сравнению с другими странами, прилагает все возможные усилия для выявления в максимально короткие сроки инфицированных пациентов и их дальнейшего лечения с использованием современных медицинских технологий и передовых методов борьбы с коронавирусом", - заявляет глава дипведомства.

По словам дипломата, вВ настоящее время растет число больных, но правительство и медицинские эксперты Республики Корея уверены, что в ближайшем будущем распространение вируса будет неуклонно снижаться, а опасность заболевания значительно уменьшится.

"В этой ситуации я призываю граждан Узбекистана не поддаваться панике и сохранять спокойствие. В то же время я настоятельно прошу вас не посещать мероприятия или места с большим скоплением людей, а также строго придерживаться рекомендуемых мер предосторожности по борьбе с этим вирусом", - отметил посол.

Посол призвал сограждан сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации, чтобы уберечься от коронавируса.

