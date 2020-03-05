В Таджикистане межведомственная группа изучает причины вчерашнего ажиотажа на рынках

- Таджикистан, общество
- 16:18, 05 марта 2020
- Просмотров: 374
- Обновлено: 16:21, 05 марта 2020
|Предыстория: В Таджикистане население в панике скупает все продукты на фоне слухов о коронавирусе - СМИ
CentralAsia (TJ) - Таджикистан располагает двухгодичным запасом продовольствия, в том числе продуктов первой необходимости, в частности муки и пшеницы. Как отметил сегодня, 5 марта на брифинге заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Шодихон Джамшед, Агентство материальных резервов страны имеет двухгодичный запас продовольствия для обеспечения населения в экстренных случаях, передает Avesta.
По словам Шодихони Джамшеда, продовольственные товары, в том числе продукты питания, продолжают поступать в страну, как и прежде.
Накануне на рынках и магазинах в Душанбе и ряде других городов и районов страны люди начали массово скупать продукты питания первой необходимости – муку, растительное масло, сахар, крупу и другое в связи со слухами о коронавирусе.
Торговцы, «естественно» воспользовались эти ажиотажем и подняли цены на продовольствие. К примеру, мешок 50-килограммовой муки в одночасье подорожал на 20-25 сомони – с 220-225 сомони до 240—250 сомони.
Цены подскочили и на другие виды продовольствия. По словам Мирхамуддина Камолзода, заместителя министра здравоохранения и социальной защиты населения, накануне была создана межведомственная группа по изучения ситуации, которая сложилась накануне на рынках.
Как отметил представитель Минздрава, представители государственных структур сегодня ходят по рынкам и проводят разъяснительные беседы с торговцами.
Между тем Антимонопольная служба приступила к изучению и анализу резкого скачка цен на продовольствие на рынках страны. Создана рабочая группа, в которую входят представители Антимонопольной службы и прокуратуры.
Рабочая группа ходит по рынкам и изучает причины искусственного завышения цен на продовольствие.