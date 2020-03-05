В Таджикистане межведомственная группа изучает причины вчерашнего ажиотажа на рынках

CentralAsia (TJ) - Таджикистан располагает двухгодичным запасом продовольствия, в том числе продуктов первой необходимости, в частности муки и пшеницы. Как отметил сегодня, 5 марта на брифинге заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Шодихон Джамшед, Агентство материальных резервов страны имеет двухгодичный запас продовольствия для обеспечения населения в экстренных случаях, передает Avesta.

По словам Шодихони Джамшеда, продовольственные товары, в том числе продукты питания, продолжают поступать в страну, как и прежде.

Накануне на рынках и магазинах в Душанбе и ряде других городов и районов страны люди начали массово скупать продукты питания первой необходимости – муку, растительное масло, сахар, крупу и другое в связи со слухами о коронавирусе.

Торговцы, «естественно» воспользовались эти ажиотажем и подняли цены на продовольствие. К примеру, мешок 50-килограммовой муки в одночасье подорожал на 20-25 сомони – с 220-225 сомони до 240—250 сомони.

Цены подскочили и на другие виды продовольствия. По словам Мирхамуддина Камолзода, заместителя министра здравоохранения и социальной защиты населения, накануне была создана межведомственная группа по изучения ситуации, которая сложилась накануне на рынках.

Как отметил представитель Минздрава, представители государственных структур сегодня ходят по рынкам и проводят разъяснительные беседы с торговцами.

Между тем Антимонопольная служба приступила к изучению и анализу резкого скачка цен на продовольствие на рынках страны. Создана рабочая группа, в которую входят представители Антимонопольной службы и прокуратуры.

Рабочая группа ходит по рынкам и изучает причины искусственного завышения цен на продовольствие.