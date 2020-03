USAID запустил 5-летний проект в Монголии для развития среднего и малого предпринимательства

CentralAsia (MNG) - Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) 5 марта официально запустило пятилетний проект Business Excellence for Sustainability and Transparency (BEST) стоимостью 41,3 млрд.тугриков ($около 15 млн), призванный помочь росту и диверсификации экономики Монголии путем увеличения кредитование малых и средних предприятий (МСП) и улучшение экономического управления и подотчетности.

Эта программа осуществляется при содействии правительства Монголии через министерство финансов.

Посол США в Монголии Майкл С. Клечески и Министр финансов правительства Монголии Ch. Хурельбаатар высказал мнение по поводу запуска новой инициативы, которая будет реализована в партнерстве с компанией Development Solutions в Улан-Баторе и 12 аймаками по всей стране.

«Правительство США признает малые и средние предприятия важными движущими силами социальных возможностей и экономического развития, - сказал посол Клечески. Благодаря этому новому проекту мы надеемся расширить доступ местных предприятий к финансированию и содействовать улучшению корпоративного управления, чтобы монгольские предприятия могли полностью реализовать свой потенциал и внести свой вклад в экономическую самообеспеченность страны», - уточнил он.

Обе стороны подчеркнули, как это сотрудничество укрепит стратегическое партнерство США и Монголии, а также другие двусторонние программы развития, финансируемые правительством США.

По данным Национального статистического управления Монголии (НСУ), в конце 2017 года 77% предприятий, зарегистрированных в Монголии, были классифицированы как МСП. Эти компании производили около 25% ВВП Монголии и обеспечивали занятость более половины национальной рабочей силы.

С 2016 года USAID оказывает поддержку МСП в улучшении их доступа к кредитам и облегчает связи между финансовыми учреждениями и 750 заемщиками, увеличивая их инвестиции в 20 раз и создавая более 600 новых рабочих мест.