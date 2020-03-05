Замминистра экономики Кыргызстана о ситуации на границе с Казахстаном: Это скрытая борьба за контроль за товарными потоками

CentralAsia (KZ) - Кыргызстан в течение 2019 года неоднократно поднимал вопрос о несоответствии праву ЕАЭС проводимых Казахстаном контроль-досмотровых мероприятий. Об этом сегодня, 5 марта, в ходе встречи с перевозчиками по вопросу ситуации на кыргызско-казахстанской границе сказал заместитель министра экономики Кыргызстана Эльдар Алишеров, передает Tazabek.



По его словам, такие меры имеют характер скрытого таможенного контроля на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской и казахстанско-российской государственных границ в отношении товаров ЕАЭС, следующих из Кыргызстана через территорию Казахстана.

Министерством экономики КР было направлено на имя председателя ЕЭК М.В. Мясниковича в феврале с обновленной информацией по ситуации на КПП с Казахстаном и предложением рассмотреть на Коллегии ЕЭК вопроса об уведомлении Казахстана о необходимости исполнения статей 25 и 28 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а также Решения ВЕЭС от 8 мая 2015 год К 5 «Об отмене таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через кыргызско-казахстанскими участков государственной границы». Также речь предлагается отменить контрольно-досмотровые мероприятия в отношении транзитных грузов из Кыргызской Республики.

«26 февраля 2020 года Департамент ЕЭК вынес заключение о наличии признаков препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС и квалифицировал действия проводимые Комитетом по государственным доходам Министерства финансов РК как препятствие, имеющее признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка Союза. В ближайшее время ожидается вынесение на заседание Коллегии ЕЭК вопроса о выполнении Казахстаном обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза», - сказал он.

Замминистра добавил, что казахстанские таможенники пропускают только по 40 машин, затем они проводят углубленный досмотр на ККП Карасуу, который длится около 2 дней.

«Они в обязательном порядке проверяют каждую машину. Говорят, что у них есть подозрение, что в свертках наркотики. Они также ждут налоговиков, говорят что без них отпустить не могут. Их перегоняют на рынок Барыс, где они также простаивают. Потом перевозчики вынуждены ехать на рынок Барыс, чтобы забрать документы. Раньше мы говорили, чтоб перевозчики не ехали на Барыс, если нет оснований. Но после того как наши перевозчики перестали подчиняться, ехать на Барыс, они стали вводить жесткие меры. Мы понимаем, что есть скрытые мотивы, но они на «пятерке» говорят о контрабанде. Если груз сформирован в Кыргызстане, его задерживают. Это борьба за товарные потоки», - сказал он.