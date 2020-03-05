Иностранные долги и права человека в Монголии обсудили на заседании Совета по правам человека

CentralAsia (MNG) - 43-я сессия Совета ООН по правам человека проходит с 24 февраля по 20 марта в Женеве. 4 марта независимый эксперт ООН по внешнему долгу и правам человека Хуан Пабло Богославский и Специальный докладчик ООН по положению правозащитников Мишель Форст представили свои доклады о поездках в Монголию.

Независимый эксперт ООН Хуан Пабло Богославский, работавший в Монголии в сентябре 2019 года, поблагодарил правительство Монголии за сотрудничество с ним во время его поездки в Монголию и впоследствии, что стало хорошим примером сотрудничества с Советом ООН по правам человека.

Несмотря на сокращение внешних долгов Монголии в последние годы, Хуан Пабло Богославский уведомил о неминуемых экономических проблемах из-за большого объема внешних долгов физических и юридических лиц.

Отмечая, что горнодобывающая отрасль становится движущей силой социально-экономического роста Монголии, эксперт ООН подчеркнул важность того, чтобы общественные группы в равной степени извлекали выгоду из урожайности, учитывая при этом условия окружающей среды, пастбищ и кочевого скотоводства. Он также высоко оценил создание нескольких фондов, направленных на поддержание экономической стабильности и равномерное распределение прибыли от добычи полезных ископаемых.

Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст, который посетил Монголию в апреле и мае 2019 года для оценки положения правозащитников в контексте обязательств и обязательств государства по международному праву прав человека.

В своем докладе Мишель Фрост высоко оценил значительное количество монгольских законов в Монголии, в целом гарантирующих права и свободы правозащитников в стране. Однако он выразил обеспокоенность по поводу того, что страна не смогла эффективно применять эти законы на практике.

Специальный докладчик также высоко оценил тот факт, что Монголия, в целом, является относительно безопасной страной для правозащитников, но он считает, что эта относительно безопасная среда не приводит к ситуации, когда правозащитники поощряются, получают поддержку и наделены полномочиями в своей деятельности.

«Препятствия, такие как стигматизация, давление, криминализация, разжигание ненависти в социальных сетях, недавние политические дискуссии и законодательные поправки, препятствуют работе правозащитников», - отмечает он в своем докладе.

Он пришел к выводу, что эффективный закон о защите правозащитников, над которым правительство начало работать до визита Специального докладчика, станет мощным шагом вперед в деле признания и защиты правозащитников в стране.

Специальный докладчик также высоко оценил приверженность правительства Монголии работе по принятию закона о защите правозащитников.

«Учитывая, что ни одна другая страна в регионе не приняла закон о защите правозащитников, принятие законодательства по этому вопросу станет мощным шагом вперед в стране и регионе в целом», - говорит Мишель Форст в своем докладе.