Как кашемир портит окружающую среду Монголии и что делают власти, чтобы улучшить ситуацию?

CentralAsia (MNG) - Обширные пастбища Монголии занимают около трех четвертей территории страны, где пастухи-кочевники поддерживают традиции, уходящие в глубь веков.
Но около 70% этой когда-то зеленой земли в настоящее время повреждено, в основном из-за чрезмерного выпаса скота. Главный "виновник"- 27 миллионов кашемировых коз в стране, которые выращиваются из-за их ценной шерсти.
В отличие от 31 миллиона овец в стране, козы выкапывают и едят корни травы, что делает повторный рост намного труднее.
Если добавить к этомуи изменение климата, Организация Объединенных Наций предупреждает, что четверть лугов Монголии теперь превратилась в пустыню. На самом деле, страна особенно уязвима для повышения температуры, при этом за последние 70 лет она увеличилась на 2C, что выше среднего мирового уровня.
«Когда я был ребенком, я прекрасно помню, что травы росли выше меня», - говорит Батмөнх, пастух в аймаке Дорнод. Он присматривает за 1000 животных, 300 из которых - кашемировые козы.
Дилемма для Монголии заключается в том, что, поскольку мировой спрос на кашемир продолжает сильно расти, как страна может зарабатывать больше денег от его продажи, в то же время снижая воздействие отрасли на окружающую среду?
После мирного перехода Монголии от коммунизма к демократии в 1990 году число коз в стране возросло. В период с 1999 по 2019 год число увеличилось почти в четыре раза с семи миллионов до сегодняшних 27 миллионов.
За ними ухаживают 1,2 миллиона скотоводов, около 40% населения страны.
Когда-то предметы, сделанные из кашемира, были редкой роскошью, но теперь они легко доступны в большинстве магазинов High Street и онлайн-магазинов одежды в Великобритании, США и других развитых странах. Согласно отчету ООН, в связи с тем, что с 1980-х годов мировые цены выросли более чем на 60%, мировой рынок одежды из кашемира был оценен в 2,5 млрд долларов (£2 млрд). По прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 3,5 млрд долларов.
Монголия является вторым по величине производителем кашемира в мире после Китая, на долю которого приходится примерно пятая часть мирового предложения. Это третий по величине экспорт страны после меди и золота, и общий объем производства резко возрос в последние годы.
Но в то время как кашемир страны считается многими людьми высочайшего качества, большая часть его попадает в Китай, где его смешивают с китайской шерстью.
Для джемпера требуется около четырех коз, а в прошлом году средняя цена составила 130 000 монгольских тугриков ($47; £36) за килограмм.
«Очень жаль, что наш собственный кашемир не может гордо продаваться на мировом рынке как монгольский кашемир», - говорит Батмөнх. «Все, что мы производим, смешивается в Китае с другим кашемиром», - уточнил он.
Около 90% производства кашемира в Монголии в настоящее время продается китайским брокерам, которые обычно продают принадлежащие китайцам перерабатывающие компании в Монголии, говорит Зара Моррис-Трейнор (Zara Morris-Trainor), ассоциированный консультант в Альянсе по устойчивому волокну. Организация работает с такими брендами, как Burberry, J Crew и M & S.
Эти китайские перерабатывающие компании обычно моют и чистят кашемир, прежде чем экспортировать его в Китай для дальнейшей обработки и производства одежды.
Надежда как правительства Монголии, так и ООН заключается в том, что чрезмерный выпас скота может быть снижен, а цены увеличены с помощью двух инициатив. Первый - это введение новой системы прослеживаемости, а второй - открытие в Улан-Баторе большего количества заводов, которые могут выполнять всю обработку, так что готовая шерсть может быть продана как «Сделано в Монголии».
Чтобы лучше обеспечить отслеживаемость, Батмөнх теперь участвует в пилотной инициативе, которая использует технологию блокчейна - известную как технология, стоящую за криптовалютой биткойн, - чтобы следовать кашемиру от коз до новых перерабатывающих мощностей в столице страны, Улан-Баторе.
Пастухи используют мобильное приложение для регистрации кашемировых тюков и прикрепляют тег отслеживания.
Данные отслеживания, объединенные с технологией блокчейна Backbone, позволили пользователям отслеживать путь, который прошел кашемир в течение жизненного цикла производства. Пользователи также могут просматривать полученные данные о воздействии на окружающую среду, чтобы убедиться, что этический сырьевой кашемир был получен.
Компания работает с ООН в трех провинциях на северо-востоке Монголии.
Чами Акимана, исполнительный директор фирмы, надеется, что она обеспечит отслеживаемость и достоверность.
«В настоящее время очень мало прозрачности из-за хаоса на рынке сырья, который омрачен посредниками и агрегаторами рынка», - говорит он.
Однако доктор Трой Штернберг, эксперт по Монголии в Школе географии и окружающей среды Оксфордского университета, призывает к осторожности. Он говорит, что мечение не распространяется на весь запас, а обычно только до первого перерабатывающего предприятия. Он также не исключает, что люди просто удаляют метки и перемаркируют кашемир.
Он говорит, что было бы полезно, если бы крупные модные бренды стали продвигать более экологичный кашемир.
«Будет сложно развернуть метки над такой огромной страной, - говорит доктор Штернберг. «Но если бы бренды работали усерднее, чтобы создать монгольский качественный кашемир, такой как кофе в Колумбии, это действительно могло бы повлиять на скотоводов и пастбища».
Что касается строительства новых заводов по переработке кашемира в Улан-Баторе, то Монгольская национальная торгово-промышленная палата в настоящее время работает с партнерами из частного сектора.
Батмөнх надеется, что эти две инициативы будут успешными, несмотря на фоновую проблему изменения климата. «Я нахожу изменение климата», - говорит он. «И как кочевники мы сильно зависим от природы».
Нынешний недостаток травы означает, что ему приходится покупать больше корма для своих коз, и в целом он по-прежнему опасается за долгосрочное будущее отрасли в Монголии. Жаркая погода также означает, что козы производят шерсть меньшего качества, поскольку они выращивают меньше плотно упакованных тонких волокон, необходимых для того, чтобы они сохраняли тепло в зимние месяцы.
«Я пытаюсь отправить всех своих детей в школу на деньги, которые я зарабатываю на продаже кашемира», - говорит он, что даст им выход из кочевой жизни. «Я очень расстроен, думая, что наши знания и наследие от наших предков умрут вместе с нами. С другой стороны, я не хочу оставлять своих детей под угрозой и неопределенностью».