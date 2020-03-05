Как кашемир портит окружающую среду Монголии и что делают власти, чтобы улучшить ситуацию?

CentralAsia (MNG) - Обширные пастбища Монголии занимают около трех четвертей территории страны, где пастухи-кочевники поддерживают традиции, уходящие в глубь веков.

Но около 70% этой когда-то зеленой земли в настоящее время повреждено, в основном из-за чрезмерного выпаса скота. Главный "виновник"- 27 миллионов кашемировых коз в стране, которые выращиваются из-за их ценной шерсти.

В отличие от 31 миллиона овец в стране, козы выкапывают и едят корни травы, что делает повторный рост намного труднее.

Если добавить к этомуи изменение климата, Организация Объединенных Наций предупреждает, что четверть лугов Монголии теперь превратилась в пустыню. На самом деле, страна особенно уязвима для повышения температуры, при этом за последние 70 лет она увеличилась на 2C, что выше среднего мирового уровня.

«Когда я был ребенком, я прекрасно помню, что травы росли выше меня», - говорит Батмөнх, пастух в аймаке Дорнод. Он присматривает за 1000 животных, 300 из которых - кашемировые козы.

Дилемма для Монголии заключается в том, что, поскольку мировой спрос на кашемир продолжает сильно расти, как страна может зарабатывать больше денег от его продажи, в то же время снижая воздействие отрасли на окружающую среду?

После мирного перехода Монголии от коммунизма к демократии в 1990 году число коз в стране возросло. В период с 1999 по 2019 год число увеличилось почти в четыре раза с семи миллионов до сегодняшних 27 миллионов.

За ними ухаживают 1,2 миллиона скотоводов, около 40% населения страны.

Когда-то предметы, сделанные из кашемира, были редкой роскошью, но теперь они легко доступны в большинстве магазинов High Street и онлайн-магазинов одежды в Великобритании, США и других развитых странах. Согласно отчету ООН, в связи с тем, что с 1980-х годов мировые цены выросли более чем на 60%, мировой рынок одежды из кашемира был оценен в 2,5 млрд долларов (£2 млрд). По прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 3,5 млрд долларов.

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Монголия является вторым по величине производителем кашемира в мире после Китая, на долю которого приходится примерно пятая часть мирового предложения. Это третий по величине экспорт страны после меди и золота, и общий объем производства резко возрос в последние годы.

Но в то время как кашемир страны считается многими людьми высочайшего качества, большая часть его попадает в Китай, где его смешивают с китайской шерстью.

Для джемпера требуется около четырех коз, а в прошлом году средняя цена составила 130 000 монгольских тугриков ($47; £36) за килограмм.

«Очень жаль, что наш собственный кашемир не может гордо продаваться на мировом рынке как монгольский кашемир», - говорит Батмөнх. «Все, что мы производим, смешивается в Китае с другим кашемиром», - уточнил он.

Около 90% производства кашемира в Монголии в настоящее время продается китайским брокерам, которые обычно продают принадлежащие китайцам перерабатывающие компании в Монголии, говорит Зара Моррис-Трейнор (Zara Morris-Trainor), ассоциированный консультант в Альянсе по устойчивому волокну. Организация работает с такими брендами, как Burberry, J Crew и M & S.

Эти китайские перерабатывающие компании обычно моют и чистят кашемир, прежде чем экспортировать его в Китай для дальнейшей обработки и производства одежды.

Надежда как правительства Монголии, так и ООН заключается в том, что чрезмерный выпас скота может быть снижен, а цены увеличены с помощью двух инициатив. Первый - это введение новой системы прослеживаемости, а второй - открытие в Улан-Баторе большего количества заводов, которые могут выполнять всю обработку, так что готовая шерсть может быть продана как «Сделано в Монголии».

Чтобы лучше обеспечить отслеживаемость, Батмөнх теперь участвует в пилотной инициативе, которая использует технологию блокчейна - известную как технология, стоящую за криптовалютой биткойн, - чтобы следовать кашемиру от коз до новых перерабатывающих мощностей в столице страны, Улан-Баторе.

Пастухи используют мобильное приложение для регистрации кашемировых тюков и прикрепляют тег отслеживания.

Чтобы решить проблему отсутствия прозрачности, с которой сталкивается индустрия кашемира, Convergence.tech создал мобильное приложение для устройств Android. Приложение позволило монгольским пастухам зарегистрировать свои кашемировые тюки.



Данные отслеживания, объединенные с технологией блокчейна Backbone, позволили пользователям отслеживать путь, который прошел кашемир в течение жизненного цикла производства. Пользователи также могут просматривать полученные данные о воздействии на окружающую среду, чтобы убедиться, что этический сырьевой кашемир был получен.

Компания работает с ООН в трех провинциях на северо-востоке Монголии.

Чами Акимана, исполнительный директор фирмы, надеется, что она обеспечит отслеживаемость и достоверность.

«В настоящее время очень мало прозрачности из-за хаоса на рынке сырья, который омрачен посредниками и агрегаторами рынка», - говорит он.

Однако доктор Трой Штернберг, эксперт по Монголии в Школе географии и окружающей среды Оксфордского университета, призывает к осторожности. Он говорит, что мечение не распространяется на весь запас, а обычно только до первого перерабатывающего предприятия. Он также не исключает, что люди просто удаляют метки и перемаркируют кашемир.

Он говорит, что было бы полезно, если бы крупные модные бренды стали продвигать более экологичный кашемир.

«Будет сложно развернуть метки над такой огромной страной, - говорит доктор Штернберг. «Но если бы бренды работали усерднее, чтобы создать монгольский качественный кашемир, такой как кофе в Колумбии, это действительно могло бы повлиять на скотоводов и пастбища».

Что касается строительства новых заводов по переработке кашемира в Улан-Баторе, то Монгольская национальная торгово-промышленная палата в настоящее время работает с партнерами из частного сектора.

Батмөнх надеется, что эти две инициативы будут успешными, несмотря на фоновую проблему изменения климата. «Я нахожу изменение климата», - говорит он. «И как кочевники мы сильно зависим от природы».

Нынешний недостаток травы означает, что ему приходится покупать больше корма для своих коз, и в целом он по-прежнему опасается за долгосрочное будущее отрасли в Монголии. Жаркая погода также означает, что козы производят шерсть меньшего качества, поскольку они выращивают меньше плотно упакованных тонких волокон, необходимых для того, чтобы они сохраняли тепло в зимние месяцы.

«Я пытаюсь отправить всех своих детей в школу на деньги, которые я зарабатываю на продаже кашемира», - говорит он, что даст им выход из кочевой жизни. «Я очень расстроен, думая, что наши знания и наследие от наших предков умрут вместе с нами. С другой стороны, я не хочу оставлять своих детей под угрозой и неопределенностью».