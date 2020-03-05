Гражданам Китая, Ирана и Южной Кореи с 8 марта запретят въезд в Казахстан из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) - Гражданам Китая, Ирана и Южной Кореи с 8 марта запретят въезжать в Казахстан из-за ситуации с коронавирусом, сообщил на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

- С 1 марта мы сократили количество регулярных рейсов по маршруту Нур-Султан - Сеул, Алматы - Сеул с 9 до 3 рейсов в неделю. Это рейсы нашей авиакомпании "Эйр Астаны" и "Азианы". Межведомственной комиссией принято решение, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан Южной Кореи и тех стран категории 1 (Китай и Иран,- ред). Мы сегодня дали радиограмму всем авиакомпаниям, нашим авиакомпаниям и иностранным, что в полет по маршруту Сеул - Алматы, Сеул - Нур-Султан будут допускаться только граждане Казахстана, - рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Министр отметил, что есть и транзитные пассажиры.

- Мы проинформировали другие авиакомпании, что въезд граждан из стран первой категории с 8 марта в Казахстан запрещается, - уточнил Камалиев.