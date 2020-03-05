Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

CentralAsia (UZ) - В Москве правоохранители проводят проверку по заявлению 18-летней гражданки Узбекистана, которую, предположительно, несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве в российской столице.

Девушка сообщила, что в начале прошлого года приехала в Москву, ее пригласила подруга, сообщило издание vz.ru.

Ей предлагали работу продавца, но в столице девушку в грубой форме принудили заниматься проституцией. Девушку привезли в квартиру в районе Люблино и несколько месяцев заставляли оказывать услуги сексуального характера за деньги.

Через два месяца девушка сбежала, но позднее предполагаемые сутенеры вернули ее обратно силой.

Девушка заявила, что ее избивали, угрожали убить ее семью и заставляли оказывать сексуальные услуги, но уже бесплатно.

Пострадавшая сбежала во второй раз и написала заявление в полицию. Правоохранители задержали на месте двух гражданок Узбекистана 1990 и 2000 годов рождения, по данному факту проводится проверка.