[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Авиалинии Турции отменили рейсы в Ашхабад

CentralAsia (TM) -  Турецкая авиакомпания Turkish airlines отменила рейсы в Ашхабад. Пассажиры, собиравшиеся вылететь в Туркменистан 4 и 5 марта, выяснили, что авиакомпания отменила рейсы в эту страну, сообщило издание turkmen.news, ссылаясь на свои источники.

О причинах такого решения авиакомпания не сообщает, однако связано оно с запретом властей Туркменистана на выезд своих граждан в Турцию по причине вспышки коронавируса по всему миру, сообщили источники.

В письме пассажирам авиакомпания сожалеет об отмене рейсов и напоминает, что у них есть право сделать бесплатное повторное бронирование в течение одного года. На момент публикации данной заметки служба по работе с пассажирами Turkish airlines не была доступна для ответа на вопросы редакции.

Ранее власти Туркменистана запретили своим гражданам вылетать в Стамбул, Анкару, а также в Абу-Даби и Дубай рейсами авиакомпании «Туркменистан».

В целях предотвращения проникновения коронавируса на территорию Туркменистана власти с 31 января на неопределенный срок закрыли границу с Узбекистаном. В феврале были закрыты границы с Ираном и Афганистаном. В начале марта международный порт в Туркменбаши (бывший Красноводск) прекратил пассажирское сообщение с Баку. Грузы пока разгружаются.

print
  • Узбекистан может потерять около миллиарда долларов из-за вспышки коронавируса - эксперт
  • Монголия отходит от старых методов обучения в школах. Теперь акцент делается не только на знаниях, но и на навыках
  • Сериккали Брекешев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com