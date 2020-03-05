В Узбекистане бюджетников вновь заставляют покупать дорогие саженцы за свой счет - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Асакинском районе Андижанской области руководителей предприятий и организаций заставляют за свой счет купить от 50 до 500 саженцев елей, фруктовых и декоративных деревьев для озеленения территорий. Об этом сообщили местные активисты, передает centralasian.org.



Представитель районной администрации, подтвердивший эту информацию, сказал, что из государственного бюджета были выделены деньги на озеленение территорий, но никто не осмеливается спросить у главы района, куда девались эти средства.

Директор одной из школ в Асакинском районе говорит, что районная администрация поручила ему приобрести 50 саженцев за свой счет. По словам собеседника, крупным предприятиям и организациям поручили приобрести до 500 дорогих саженцев.

"По инициативе хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова с 25 февраля в нашей области началась акция по посадке саженцев «Эко город». Эта акция продолжается и по сей день. В рамках данной акции мне поручили купить за свой счет 50 саженцев елей. Один саженец стоит 20 тысяч сумов. Сейчас мне придется купить саженцы на 1 млн сумов (100 долларов)", – говорит директор школы.

Однако один из сотрудников администрации Асакинского района подтвердил информацию о том, что бюджетников заставляют за свой счет купить саженцы деревьев для озеленения территорий района.

​"Не только руководителей предприятий и организаций, но и сотрудников районной администрации заставляют купить саженцы. Например, лично меня заставили купить саженцы на 1 млн 200 тысяч сумов ($126)", ​– сказал сотрудник районной администрации.

Вместе с тем он добавил, что в этом году в отличие от предыдущих лет бюджетников не заставляют покупать саженцы у определенной фирмы. Он утверждает, что руководство администрации незаконно присваивает деньги, выделяемые ежегодно на работы по благоустройству и озеленению территорий.

"На бумаге вышестоящее руководство пишет, что купило определенное количество саженцев на деньги, выделенные из госбюджета. Но на самом деле они переводят их на счеты подконтрольных им фирм. Это считается незаконным присвоением бюджетных средств. Подобное происходит не впервые", – сказал сотрудник администрации Асакинского района.