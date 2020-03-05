Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления солдат в Афганистане

CentralAsia (CA) - Международный уголовный суд (МУС) в Гааге постановил продолжить расследование предполагаемых военных преступлений США и других стран в Афганистане, передает Guardian.

Аппеляционная палата МУС на заседании 5 февраля отменила решение палаты предварительного производства от апреля 2019 года, остановившее следствие.

Она также одобрила, что в сферу расследования должны быть включены секретные сайты ЦРУ, действующие в Польше, Литве и Румынии, куда были доставлены задержанные.

В прошлом году МУС отклонил эту просьбу и заявил, что любое расследование и судебное преследование вряд ли будут успешными, поскольку ожидается, что те, против кого они направлены, включая США, афганские власти и «Талибан» не будут сотрудничать.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в то время, что Вашингтон отменит или откажет в визах сотрудникам МУС, которые будут расследовать предполагаемые военные преступления, совершенные американскими войсками в Афганистане или в других местах. Позже генеральный прокурор МУС Фату Бенсуда подтвердила, что ее американская виза была аннулирована.



И Афганистан и США выступили против расследования. США не являются участником суда и не признают его юрисдикцию в отношении американских граждан, но Афганистан - государство-участник суда.

В ноябре 2017 года Бенсуда обратилась к судьям с просьбой разрешить проведение полномасштабного расследования после предварительного расследования, которое длилось более 10 лет.



По ее словам, есть информация о том, что сотрудники американских военных и разведывательных служб совершали акты пыток, жестокого обращения, посягательства на личное достоинство, изнасилования и сексуальное насилие в отношении задержанных в Афганистане и других местах, в основном в первые годы конфликта.

Расследование охватывает действия американских войск, правительства Афганистана и движения «Талибан» за период с 1 мая 2003 года.

В ноябре 2017 года генеральный прокурор МУС Фату Бенсуда обратилась в палату предварительного производства за разрешением начать расследование утверждений о том, американские военные, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и афганские военнослужащие совершали военные преступления во время войны в Афганистане, а боевики движения «Талибан» - преступления против человечества.

В опубликованном в 2016 году докладе МУС говорилось, что армия США и агенты ЦРУ могли быть причастны к пыткам и другим военным преступлениям в Афганистане в отношении десятков задержанных в 2003-2014 годах.