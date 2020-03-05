Коронавирус может оказать определенное влияние на экономику Узбекистана ,- Центробанк РУз

CentralAsia (UZ) - Решением от 5 марта правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Данное решение обусловлено предстоящей либерализацией регулируемых тарифов и усилением внешнеэкономических неопределённостей, связанных с коронавирусом.

Центральный банк допускает, что основной пик инфляции произойдет во втором квартале. Тем временем, во втором полугодии 2020 года влияние роста тарифов постепенно уменьшится, в результате чего, годовой уровень инфляции приблизится к верхней границе прогнозного коридора.

Как отмечает ЦБ, экономические проблемы в мировой экономике, связанные с распространением коронавируса, могут оказывать определенное влияние на экономику Узбекистана.

При этом масштаб влияния будет определяться длительностью кризисной ситуации в Китае. Сокращение импорта некоторых товаров из Китая, имеющих ощутимую долю в потребительской корзине, может создать определенное давление на внутренние цены.

Ожидается, что влияние «эффекта коронавируса» на внутренние цены будет разовым и краткосрочным. При этом, необеспеченный спрос по импортируемым товарам из Китая будет удовлетворен за счет расширения внутреннего производства и налаживания импорта из других стран, в результате чего, в среднесрочной перспективе цены стабилизируются.

Решение проблем бесперебойной поставки мяса на внутренний рынок, развитие данной отрасли и кормовой базы потребует определенное время. Вместе с тем, недостаточность импорта мяса из других стран (Беларусь, Украина, Казахстан, Кыргызстан), а также рост импортных цен на мясо могут повлиять на цены мяса в среднесрочной перспективе.

Центральный банк Узбекистана продолжит внимательно изучать характер факторов и рисков инфляции под воздействием внутренних и внешних факторов, и принимать соответствующие решения по уровню основной ставки, заключили в ЦБ.