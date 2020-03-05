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  5 марта 2020
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Путин и Эрдоган проводят встречу по Идлибу в Москве
фото: РИА
фото: РИА

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу в Москве по ситуации в Сирии.

- Нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, и я знаю, вы тоже, очень внимательно и дорожим этим, - цитирует слова Путина РИА Новости.

Сначала президенты двух стран проведут переговоры тет-а-тет. Сколько они продлятся, неизвестно. После этого пройдет встреча делегаций двух стран.

Напомним, 27 февраля в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 военнослужащих Турции.

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