Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов

CentralAsia (CA) - Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» сообщили о сложностях с получением переводов в Китае, так как из-за вспышки коронавируса местные банки закрывают свои отделения, в которых те выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.



На официальном сайте Western Union указано, что компания внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом COVID-19, из-за которого «время работы пунктов обслуживания в пострадавших регионах [Китая] может отличаться от стандартного».

Представитель Western Union отказался раскрывать финансовые последствия затруднений, а также рекомендовал клиентам в пострадавших районах получать и отправлять деньги с помощью цифровых каналов Western Union и банков-партнеров.

Число партнеров «Золотой короны» в Китае не сократилось, но не все точки обслуживают клиентов, сообщили РБК в пресс-службе «Золотой короны», однако не смогли назвать точное количество и географию закрытых отделений. Существующие проблемы с выдачей привели к снижению объема отправленных средств, уточнили там, добавив, что пока ситуация касается только Китая и не затрагивает другие страны, в которых зафиксированы вспышки коронавируса.

В call-центре систем Money Gram и Contact не смогли сказать, существуют ли трудности с получением переводов в отделениях в Китае, но в Contact отметили, что их партнером также является Почтовый сберегательный банк Китая, с которым работает и «Золотая корона».





В call-центре систем Money Gram и Contact не смогли сказать, существуют ли трудности с получением переводов в отделениях в Китае, но в Contact отметили, что их партнером также является Почтовый сберегательный банк Китая, с которым работает и «Золотая корона».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/finances/05/03/2020/5e5fd4d89a7947d27f28f6c8





В call-центре систем Money Gram и Contact не смогли сказать, существуют ли трудности с получением переводов в отделениях в Китае, но в Contact отметили, что их партнером также является Почтовый сберегательный банк Китая, с которым работает и «Золотая корона».



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/finances/05/03/2020/5e5fd4d89a7947d27f28f6c8

«Юнистрим» осуществляет денежные переводы в Китай через онлайн-пополнение карт Union Pay, а не через выдачу наличных в отделениях, пояснил представитель системы: «Каких-либо трудностей при получении наличных в отделениях не наблюдается и в других странах».