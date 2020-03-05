В Пекинской больнице впервые выявлен случай поражения новым коронавирусом центральной нервной системы человека

CentralAsia (CA) - По сообщению больницы Пекина «Дитань» от 4 марта, 25 февраля из медучреждения был выписан пациент, которого вылечили от вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии и энцефалита. Заведующий отделением интенсивной терапии больницы Лю Цзин отметил, что у больного было выявлено расстройство сознания. Об этом передает газета Жэньминь Жибао.

По его словам, необходимо учитывать, что вирус, возможно, может поражать центральную нервную систему человека. Раннее было известно, что новая коронавирусная пневмония может стать причиной острого респираторного дистресс-синдрома, привести к травме миокарда, дисфункциям кровеносной системы, повреждению почек, печени и других органов, однако случаев поражения коронавирусом центральной нервной системы не было, это первый случай в истории мировой медицины.