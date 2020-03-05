В Нур-Султане прошло заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan»

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане 5 марта прошло заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Нурсултана Назарбаева. сообщает пресс-служба первого президента РК.

В ходе заседания была обсуждена повестка заседания Политического совета партии, которое состоится 18 марта.

– Руководству партии, депутатам Мажилиса и маслихатов нужно выезжать на места, включая отдаленные районы. Встречаться с людьми, вникать в проблемы и решать их. Все эти вопросы должны быть отражены в региональных партийных программах, - сказал Председатель партии.

Кроме того, на заседании Бюро было принято решение о проведении внутрипартийного отбора – праймериз в новом формате во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая текущего года.

По итогам заседания было принято постановление Бюро, согласно которому предварительно одобрен проект Правил проведения праймериз. Их утверждение состоится на заседании Политического совета.

Планируется, что по итогам праймериз будут определены кандидаты для включения в предвыборные партийные списки в Мажилис и маслихаты всех уровней от партии «Nur Otan».

Также была утверждена Дорожная карта по реализации партийной Программы противодействия коррупции до 2025 года.