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  6 марта 2020
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100 пассажиров самолета из Кореи поместили на карантин в Алматы

CentralAsia (KZ) -  100 пассажиров самолета, прилетевшего из Южной Кореи, поместили на карантин в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Среди прибывших 93 гражданина Казахстана, остальные семеро - граждане других стран.

- Это стационар. Перевели для карантинизации прибывающих из зоны риска по вирусному заболеванию. С сегодняшнего дня прибывающие из Сеула граждане Казахстана, некоторые граждане других стран будут закрываться на карантин. Они совершенно здоровые. Учитывая, что они из зоны риска распространения вирусного заболевания, региональным штабом акима города было принято решение карантинизировать их там на 14 дней, - рассказал руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

- Город имеет право некоторые стационары в период эпиднапряженности использовать для карантинизации данной категории граждан. Все делается для того, чтобы заболевание не имело распространения среди населения города и республики, - заключил он.

Ранее сообщалось, что прибывающих в Казахстан из Южной Кореи с 5 марта будут отправлять на карантин. С 8 марта гражданам Китая, Ирана и Южной Кореи запретят въезд в Казахстан.

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