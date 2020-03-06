[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Отложен официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию

CentralAsia (CA) -  Япония и Китай договорились отложить официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию из-за вспышки коронавируса. Си Цзиньпин должен был приехать в Японию в начале апреля, передает NHK.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил в Токио в четверг, что Япония и Пекин пересмотрят сроки визита.

Суга также сказал: "Мы согласились, что обеим странам необходимо сосредоточить основное внимание на борьбе с распространением нового вируса. Нам нужно провести совместно полную подготовку, чтобы обеспечить успех официального визита Си Цзиньпина в Японию".

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что обе страны будут тесно сотрудничать для выработки нового графика визита.

print
  • Мужчина из Торонто тратит $400 в месяц, чтобы жить в монгольской юрте на заднем дворе
  • Как USAID реализует свои проекты в Монголии?
  • Посол Узбекистана в Сеуле призвал соотечественников в Корее сохранять спокойствие



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com