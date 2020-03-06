Отложен официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию

CentralAsia (CA) - Япония и Китай договорились отложить официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию из-за вспышки коронавируса. Си Цзиньпин должен был приехать в Японию в начале апреля, передает NHK.



Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил в Токио в четверг, что Япония и Пекин пересмотрят сроки визита.

Суга также сказал: "Мы согласились, что обеим странам необходимо сосредоточить основное внимание на борьбе с распространением нового вируса. Нам нужно провести совместно полную подготовку, чтобы обеспечить успех официального визита Си Цзиньпина в Японию".

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что обе страны будут тесно сотрудничать для выработки нового графика визита.