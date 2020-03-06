Для доставки узбекистанцев будет осуществлено четыре рейса из Сеула в Ташкент

CentralAsia (UZ) - 8 марта Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» осуществит перелет из Сеула в Ташкент для граждан Узбекистана, находящихся в Южной Корее. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

Аналогичные рейсы будут осуществлены 15, 22 и 29 марта.

Прибывшие в Узбекистан из Южной Кореи пассажиры по прилету будут находиться в карантине на течение 14 дней.

«Посольство еще раз рекомендует согражданам спокойно тщательно взвешивать свои решения, в том числе о возвращении на родину. Правительство Республики Корея предпринимает все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса с использованием передовых медицинских технологий. В случае выявления заболевания иностранным гражданам гарантируется оказание бесплатного квалифицированного лечения», – говорится в сообщении МИД Узбекистана.