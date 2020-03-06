[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Для доставки узбекистанцев будет осуществлено четыре рейса из Сеула в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  8 марта Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» осуществит перелет из Сеула в Ташкент для граждан Узбекистана, находящихся в Южной Корее. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

Аналогичные рейсы будут осуществлены 15, 22 и 29 марта.

Прибывшие в Узбекистан из Южной Кореи пассажиры по прилету будут находиться в карантине на течение 14 дней.

«Посольство еще раз рекомендует согражданам спокойно тщательно взвешивать свои решения, в том числе о возвращении на родину. Правительство Республики Корея предпринимает все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса с использованием передовых медицинских технологий. В случае выявления заболевания иностранным гражданам гарантируется оказание бесплатного квалифицированного лечения», – говорится в сообщении МИД Узбекистана.

print
  • Возбуждено уголовное дело в отношении проректора Ферганского государственного университета
  • Древние Монгольские империи имели более изощрённую еду, чем считалось ранее - исследование
  • В Узбекистане бюджетников вновь заставляют покупать дорогие саженцы за свой счет - СМИ



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com