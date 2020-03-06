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  6 марта 2020
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Глава Согдийской области Таджикистана призвал жителей перестать скупать продукты в панике на фоне слухов о коронавирусе

CentralAsia (TJ) -  Глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода 5 марта вышел на главные рынки области, чтобы успокоить народ, который впал в панику и стал скупать в больших объемах продукты питания, в том числе муку, сахар и рис, передает Азия-Плюс.

Он разъяснил населению, что не стоит паниковать и что запаса продуктов питания хватит на долгое время. Он проинформировал людей, что в стране на сегодня не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, "и надеемся, что не будет".

"Правительство страны предприняло и будет предпринимать все необходимые меры по профилактике и предотвращению проникновения коронавируса в страну", - заверил он согдийцев.

Тем временем, читатели сайта "Ахбор” 5 март присылают видео о том, как люди стоят в очереди за покупкой муки в селе Мисканабад Файзабадской района на востоке страны и в районе Дж. Балхи на юге Таджикистана.


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