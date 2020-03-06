Самолёт, летевший из Москвы в Ашхабад, приземлился в Туркменабаде

CentralAsia (TM) - Самолёт компании «Туркменские Авиалинии», совершавший рейс Москва-Ашхабад, приземлился в Туркменабаде. Об этом 5 марта сообщил корреспондент Радио Азатлык. По его сведениям, пассажиров рейса провели через медосмотр, в связи с ситуацией с коронавирусом.

Тем временем, издание turkmen.news сообщило о приостановке компанией «Турецкие Авиалинии» рейсов в Ашхабад.

Самолёт «Туркменских Авиалиний», летевший из Москвы в Ашхабад посадили в Туркменабаде, сообщил корреспондент Радио Азатлык.

По информации сервиса Flightradar24, отслеживающего авиа-трафик, 4 марта рейс T5 726 компании «Туркменские Авиалинии» по маршруту Москва-Ашхабад, вылетел из московского аэропорта Домодедово. Но, самолёт, пункт назначения которого был Ашхабад, вместо этого 5 марта утром в 5:20 приземлился в городе Туркменабад, после чего в 7:20 прилетел в Ашхабад.

По сведениям корреспондента, пассажиры рейса были высажены в Туркменабаде и прошли через медицинский осмотр в связи с коронавирусом. «Всех пассажиров провели через проверку, после чего отпустили», - сообщил корреспондент. Он добавил, что «пассажиры не знают, как добраться до Ашхабада».

Тем временем, издание turkmen.news сообщило 4 марта, что компания «Турецкие Авиалинии» приостановила рейсы в Ашхабад.

Ссылаясь на свои источники, издание сообщило, что авиакомпания разослала пассажирам уведомления об отмене рейсов 4 и 5 марта.

О причинах отмены рейсов не упоминается, но по сведениям издания, это связано с запретом властей Туркменистана на выезд своих граждан в Турцию по причине вспышки коронавируса по всему миру.

Компания «Турецкие Авиалинии» пока не сделало официальных заявлений по поводу отмены рейсов в Ашхабад.