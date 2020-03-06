В Монголии построят первую игровую площадку для детей с ограниченными возможностями

CentralAsia (MNG) - В Монголии проживает 105 730 лиц с ограниченными физическими возможностями; 35 589 из нихнаходятся в Улан-Баторе. Монгольский Ротари клуб инициировал проект по созданию первой детской площадки, предназначенной для детей с ограниченными возможностями.

По словам Ганбат Эрдэнэ, заместителя помощника губернатора района 10, Ротари Интернешнл Дистрикт (Rotary International), планируется построить специальную игровую площадку на площади 1700 квадратных метров в Национальном парке в районе Баянзурх Улан-Батора. Чиновники из национального парка поддержали инициативу строительства детской площадки.

До настоящего времени 60 процентов стоимости проекта в 150 миллионов тугриков ($54 264) было собрано за счет взносов членов Ротари.

Клубы пошагово организовали множество мероприятий для сбора оставшихся денег. Например, «Аида», знаменитая опера Джузеппе Верди, была исполнена в Государственном академическом театре оперы и балета Монголии 2 ноября 2019 года; половина денег от продажи билетов была пожертвована проекту.

Первый Ротари клуб был основан в Монголии в 1995 году. С тех пор клубы реализовали множество проектов, таких как озеленение садов площадью более 500 гектаров в рамках проекта под названием «Сохраняй Монголию зеленым», с помощью «Проекта детского сердца» спасли жизни более 300 детей и провели тестирование более 30 тысяч женщин из 21 аймаков на предмет ранней диагностики рака шейки матки с помощью «Теста на жизнь». Также было потрачено 9,9 млн долларов на образование.