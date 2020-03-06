Экс-министр юстиции Монголии просит у Генпрокуратуры рассторгнуть займы, незаконно полученные членами парламента и министрами

CentralAsia (MNG) - Бывший министр юстиции и экс-депутат парламента, юрист Х.Тэмуужин и экономист Р.Шинэгэрэл направили официальное письмо в Генеральную прокуратуру Монголии.

Они написали официальное письмо, чтобы расторгнуть договоры займа, незаконно полученные членами парламента, министрами и высокопоставленными должностными лицами с конфликтом интересов, и заставить их погасить займ, перечислив проценты и штраф в государственный фонд.

Х.Тэмуужин сказал о своем официальном письме: «Государство несет ответственность за финансирование и риск кредита, который гарантирован сам по себе. Если какое-либо должностное лицо получает заем из государственного фонда, соглашение должно быть расторгнуто. Генеральная прокуратура имеет право присоединиться к судебному разбирательству в суде от имени государства, и я надеюсь, что они приведут в исполнение закон и покажут гражданам, что за него должны нести ответственность лица, нарушившие закон».

Экономист Р.Шинэгэрэл заявил: «Прошло два года с тех пор, как члены парламента и высокопоставленные чиновники получили значительную сумму кредита из Фонда развития малого и среднего предпринимательства. С сегодняшнего дня не было принято соответствующего решения. Согласно закону, Генеральная прокуратура имеет полное право расторгнуть кредитный договор и вынудить произвести возврат, если будет установлено, что соглашение противоречит общественным интересам. Следовательно, эти кредитные соглашения должны быть расторгнуты, а кредиты должны быть погашены. Было бы справедливо, если бы нужным гражданам, которые управляют малым и средним бизнесом и не могли получить этот кредит, необходимо предоставить кредит».

В соответствии с законом, юридический период официального ответа на письмо составляет 14 дней.

Напомним, в 2018 году в Монголии высокопоставленные лица обвинялись в растрате денежных средств фонда развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которые были потрачены на семью и близких друзей.

Растраченные деньги предназначались для использования в фонде МСП. Этот фонд был создан 18 лет назад для предоставления займов с 3% для владельцев малых и средних предприятий, поскольку банки и финансовые компании обычно выдают займы под 12 и 30%.

В бюджете 2018 года $25,4 млн было выделено в этот фонд. Однако в опубликованных отчетах на сайте было обнаружено, что некоторые высокопоставленные лица используют фонд для предоставления займов своим компаниям, членам семьи и друзьям.

Например, тогда стало также известно, что депутат парламента от правящей Монгольской народной партии (МНП) Энхбаяр Жадамба, владеющий финансовыми и сельскохозяйственными компаниями, взял из фонда МСП 950 миллионов тугриков (371 000 долларов США). Он настаивал на том, что деньги использовались им для улучшения практики скотоводства в стране, где животноводство является основным источником продовольствия для населения в 3 миллиона человек.

Депутат парламента от МНП г-жа Н.Оюундарь позаимствовала 950 миллионов тугриков (371 000 долларов США) из фонда МСП для компании “Ред стар клуб”, которой владеет ее сын.