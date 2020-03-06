Путин и Эрдоган после 6 часов переговоров договорились о перемирии в Идлибе

CentralAsia (CA) - Прекращение огня между воюющими сторонами в сирийской провинции Идлиб вступит в силу с 0.00 шестого марта, объявил Реджеп Тайип Эрдоган после долгой встречи с Владимиром Путиным в Москве.

Переговоры президентов России и Турции в Кремле шли 5 часов 40 минут - из них 3 часа беседа велась с глазу на глаз. В итоге объявлено о коридоре безопасности, режиме прекращения огня с полуночи 6 марта и укрепленных наблюдательных постах по взаимной договоренности двух региональных держав, передает BBC.

- Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, прекратят страдания мирного населения, - цитирует заявление Путина агентство Reuters.

Армию Асада,поддерживаемую Кремлем, обвиняют в гибели тысяч мирных граждан в Идлибе. С 1 декабря бомбардировки усилились, и по оценке ООН, около 950 тысяч беженцев покинули эту часть Сирии.

Под ударом оказались и турецкие силы: несколько десятков военных погибли после ударов сирийских правительственных сил.

Глава МИД России Сергей Лавров зачитал условия соглашения о прекращении боевых действий. В частности, вдоль дороги Латакия - Алеппо будет создан коридор безопасности шириной в 12 км.