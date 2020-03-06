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  6 марта 2020
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Посол Китая приветствует поддержку Монголии в борьбе с COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Монголии Цай Вэньруи 5 марта выразил признательность правительству Монголии и поддержке его народа в борьбе Китая против COVID-19.

«Мы рады, что в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Мы готовы сотрудничать с монгольской стороной, чтобы сохранить свой статус без коронавируса, координировать меры по профилактике и одержать полную победу над этим вирусом», - сказал Цай Вэньруи на конференции.

После вспышки COVID-19 в Китае монгольские лидеры, представители различных секторов, студенты и даже дети выражают солидарность с Китаем в его борьбе против новой эпидемии коронавируса.

Правительство Монголии пожертвовало 200 000 долларов США на борьбу с эпидемией в Китае, а президент страны Халтмаа Баттулга, как первый глава иностранного государства, посетивший Китай после вспышки COVID-19, предложил выделить Китаю 30 000 овец во время его недавнего однодневный визит в КНР.

Поскольку все больше монголов хотят пожертвовать деньги и средства на профилактику Китаю, правительство Монголии в прошлом месяце начало общенациональную кампанию под названием «Сердечная поддержка вечного соседа».

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